عاجل| العوا يعقد اجتماعا مع قيادات إخوانية خارج أكاديمية الشرطة

كتب : محمد متولي منذ 53 دقيقة

قال ثروت شلبي أحد المدعين بالحق المدني في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، إن محمد سليم العوا قد اجتمع خارج قاعة المحكمة مع بعض الشخصيات من القيادات الإخوانية، ولم يحضروا الجلسة التي استمرت فترة لا تزيد عن 50 ثانية.

وقال، إن محاميي الدفاع طلبوا برد قاضي المحكمة، ما يعني عدم رضاهم عن القاضي الموجود، مضيفًا أن هناك إخبارية من مدير أمن القاهرة إلى القاضي تفيد عدم حضور المتهم محمد مرسي إلى قاعة المحكمة نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأضاف رامي غانم، المحامي عن شهداء الاتحادية، إن عدم توكيل محمد مرسي محامي بالنيابة عنه وسوء الأحوال الجوية أمور أدت إلى تأجيل الجلسة.