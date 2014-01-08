أخبار عاجلة

مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017 -
السجن 10 سنوات أقصى عقوبة ينتظرها أوكا وأورتيجا لهذه الأسباب -
8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

عاجل| العوا يعقد اجتماعا مع قيادات إخوانية خارج أكاديمية الشرطة

Google+ Print
عاجل| العوا يعقد اجتماعا مع قيادات إخوانية خارج أكاديمية الشرطة عاجل| العوا يعقد اجتماعا مع قيادات إخوانية خارج أكاديمية الشرطة

كتب : محمد متولي منذ 53 دقيقة

قال ثروت شلبي أحد المدعين بالحق المدني في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، إن محمد سليم العوا قد اجتمع خارج قاعة المحكمة مع بعض الشخصيات من القيادات الإخوانية، ولم يحضروا الجلسة التي استمرت فترة لا تزيد عن 50 ثانية.

وقال، إن محاميي الدفاع طلبوا برد قاضي المحكمة، ما يعني عدم رضاهم عن القاضي الموجود، مضيفًا أن هناك إخبارية من مدير أمن القاهرة إلى القاضي تفيد عدم حضور المتهم محمد مرسي إلى قاعة المحكمة نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأضاف رامي غانم، المحامي عن شهداء الاتحادية، إن عدم توكيل محمد مرسي محامي بالنيابة عنه وسوء الأحوال الجوية أمور أدت إلى تأجيل الجلسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة