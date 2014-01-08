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وزير الداخلية: الطائرة المخصصة لنقل مرسي كانت بالسجن منذ مساء الثلاثاء

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وزير الداخلية: الطائرة المخصصة لنقل مرسي كانت بالسجن منذ مساء الثلاثاء وزير الداخلية: الطائرة المخصصة لنقل مرسي كانت بالسجن منذ مساء الثلاثاء

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الطائرة المخصصة لنقل الرئيس المعزول محمد مرسي، كانت متواجدة داخل السجن منذ أمس الثلاثاء، مضيفًا: «وتعذر نقله لمقر المحاكمة بسبب سوء الأحوال الجوية».

وأضاف «إبراهيم» في مداخلة هاتفية لأستديو «بث مباشر» على قناة «سي بي سي 2»، الأربعاء، أن قائد الطائرة خشي الإقلاع نظرًا لسوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن السبب الوحيد لعدم نقل مرسي كان سوء الأحوال الجوية وليس دواعي أمنية.

ونفى اللواء «إبراهيم» سقوط الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، مغشيًا عليه داخل قفص الاتهام بسبب إضرابه عن الطعام.

وأشار وزير الداخلية إلى أن عصام العريان، القيادي الإخواني، لم يضرب عن الطعام، مضيفًا: «لكنه لا يأكل من طعام السجن، ويتلقى طعامًا من الخارج لأنه محبوس احتياطيًا ويحق له ذلك».

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