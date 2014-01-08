«6 أبريل»: «دومة وماهر وعادل» يعانون ظروفًا قاسية بالسجن

قالت حركة شباب 6 أبريل، إن أحمد ماهر، مؤسس الحركة، ومحمد عادل، عضو الحركة، وأحمد دومة، الناشط السياسي، المحتجزين في سجن طره بقضية خرق قانون تنظيم التظاهر، يعانون من ظروف قاسية في محبسهم ومضربون عن الطعام.

قال محمد مصطفى، عضو المكتب السياسي لـ«6 أبريل» في بيان أصدرته الحركة، الأربعاء، بمناسبة نظر استئناف النشطاء الثلاثة أمام محكمة عابدين، إن هناك تعنتًا داخل السجن ضد النشطاء الثلاثة، مستندًا إلى بيان أصدرته أسرة الناشط علاء عبدالفتاح، المسجون في ذات القضية، بعد زيارتهم له، مؤكداً دخول النشطاء الثلاثة في إضراب عن الطعام، وأنه تم نقل «دومة» إلى زنزانة التأديب.

وأضاف «مصطفى» أن «6 أبريل» بدأت التصعيد والحشد لتنظيم مظاهرات في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بزعم تصحيح المسار الخاطئ الذي دخلت فيه البلاد، بسبب سوء إدارة الفترة الانتقالية.

يذكر أن «6 أبريل» أعلنت، الثلاثاء، مقاطعتها للاستفتاء على الدستور المقرر يومي 14و15 يناير الجاري، بعد تهديدها بالانسحاب من خارطة المستقبل بعد سجن مؤسسها أحمد ماهر.