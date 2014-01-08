مصادر بـ«العليا للانتخابات»: الوافدون سيصوتون على الدستور في 200 لجنة الأحد

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى في اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة استقرت على أن يكون تصويت الوافدين يوم الأحد المقبل 12 يناير، أي قبل موعد الاستفتاء المقرر عقده يومي 14 و15 يناير المقبل بيومين.

أضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم» إلى أن ذلك سيتطلب صدور قرار من رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص نحو 200 لجنة لتصويت الوافدين على مستوى الجمهورية.

واعتبرت المصادر أن تلك الخطوة تقضي تمامًا على إمكانية تصويت الوافدين أكثر من مرة، مؤكدة أنه رجعة سيتم حصر أسماء من أدلوا بأصواتهم في انتخابات الوافدين وحذفهم من اللجان الأصلية المسجلين في قاعدة بياناتها.

وأكدت المصادر أنه سيتم ربط كل لجان الوافدين بقاعدة بيانات مركزية عن طريق أجهزة كمبيوتر لمنع تصويت الوافد في أكثر من لجنة.