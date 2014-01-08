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القبض على 11 من «الإخوان» خلال محاكمة مرسي أمام «الأكاديمية»

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القبض على 11 من «الإخوان» خلال محاكمة مرسي أمام «الأكاديمية» القبض على 11 من «الإخوان» خلال محاكمة مرسي أمام «الأكاديمية»

ارتفع عدد المقبوض عليهم خلال المصادمات التي وقعت بين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين أمام البوابة رقم 8 بأكاديمية الشرطة، المؤدية إلى مقر محاكمة مرسي وقيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قتل متظاهري الاتحادية»، وذلك حين حاولت عناصر إخوانية الوصول إلى مقر المحاكمة بداخل أكاديمية الشرطة، وسط هتافات مناهضة للجيش والشرطة، والتعدي على وسائل الإعلام.

وألقت قوات الأمن القبض على 3 من أنصار المعزول بعدما سبوا مؤسسات الدولة، وطالبوا بما سموه «محاكمة قادة الانقلاب العسكري»، مؤكدين أنهم في طريقهم لأخذ حقهم بالقوة لأن دولة القانون والدستور انتهت بسقوط حكم الإخوان خلال 30 يونيو الماضي، حسب قولهم.

وفور نطق رئيس هيئة المحكمة بالتأجيل إلى 1 فبراير المقبل، حاول أنصار الإخوان التسلل إلى قاعة المحاكمة، رافعين «شعار رابعة»، إلا أن قوات الأمن ألقت القبض على 8 منهم عند مدخل التجمع الأول، وسط هتافات مؤيدي الفريق أول عبد الفتاح ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذين رددوا هتافات «الشعب يريد إعدام الإخوان».

وتحفظت قوات الأمن على سيارة تحمل أرقامًا معدنية «س.س.م 543»، كان بداخلها العديد من العصي والشوم واللافتات الخاصة بـ«شعار رابعة»، وحالت قوات الأمن دون تعدي أنصار الفريق أول السيسي على عناصر الإخوان، إذ قاموا بحرق متعلقاتهم الشخصية ولافتات «شعار رابعة».

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