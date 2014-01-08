«المسلماني»: «الخارجية» مؤسسة رصينة و«فهمي» امتداد للدبلوماسية الوطنية

قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، إن وزارة الخارجية المصرية تعمل على نحو رفيع من الكفاءة والامتياز، مؤكدًا أن الأعباء الملقاة على عاتق الخارجية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر وتقوم الدبلوماسية المصرية بإنجازها على أفضل وجه.

وأضاف «المسلماني» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن «الوزير نبيل فهمي امتداد للمدرسة الدبلوماسية الوطنية التي تعمل في رصانة وصمت من أجل الثورة والدولة».

واختتم المستشار الإعلامي للرئيس تصريحاته قائلًا إن «الحملة التي تشنها التيارات المتطرفة والأصوات الشاردة لن تزيد الخارجية وكل مؤسسات الدولة إلا قوة وثباتًا».