القهوة مسكن يستهدف علاج الصداع

توصلت دراسة طبية إلى أن تناول عقار "باراسيتيمول" المسكن مع قدح من القهوة يساعد بشكل فعال فى تسكين آلام نوبات الصداع الذى يعانى منه الكثيرون.

فقد كشفت دراسة عكفت على عقد مقارنة بين فعالية الجمع بين العقار المسكن والكافيين فى مقابل تناول المسكن الشهير "إيبوبروفين" منفرداً لعلاج الصداع والتوتر، حيث شارك نحو 300 شخص فى الدراسة التى أجرتها "منظمة باريكسل" البحثية، وهى منظمة للبحوث السريرية فى الولايات المتحدة.

وقد تم إعطاء مجموعة من المشاركين فى الدراسة كبسولات تحتوى على 500 ملليجرام من عقار "الباراسيتامول" المسكن مع 65 ملليجرام من الكافيين، وهى الكمية التى تعادل قدحا متوسطا من القهوة، حيث تعد كمية ضئيلة من الكافيين المنبه لتعزز فاعلية المسكن.

فقد وجد الباحثون، أن الجمع بين مسكن "البارسيتمول" ونحو 100 ملليجرام من الكافيين ساهم بشكل فعال فى تخفيف نحو 10% من نوبات الصداع.

كان الباحثون قد تتبعوا نحو 712 شخصا بلغت أعمارهم الـ78 عاماً، حيث وجد أن أولئك الذين مارسوا الرياضة، سواء الفردية أو الجماعية كانوا الأقل معاناة من نوبات الصداع.

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