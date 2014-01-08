أخبار عاجلة

مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017 -
السجن 10 سنوات أقصى عقوبة ينتظرها أوكا وأورتيجا لهذه الأسباب -
8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

القهوة مسكن يستهدف علاج الصداع

Google+ Print
القهوة مسكن يستهدف علاج الصداع القهوة مسكن يستهدف علاج الصداع

توصلت دراسة طبية إلى أن تناول عقار "باراسيتيمول" المسكن مع قدح من القهوة يساعد بشكل فعال فى تسكين آلام نوبات الصداع الذى يعانى منه الكثيرون.

فقد كشفت دراسة عكفت على عقد مقارنة بين فعالية الجمع بين العقار المسكن والكافيين فى مقابل تناول المسكن الشهير "إيبوبروفين" منفرداً لعلاج الصداع والتوتر، حيث شارك نحو 300 شخص فى الدراسة التى أجرتها "منظمة باريكسل" البحثية، وهى منظمة للبحوث السريرية فى الولايات المتحدة.

وقد تم إعطاء مجموعة من المشاركين فى الدراسة كبسولات تحتوى على 500 ملليجرام من عقار "الباراسيتامول" المسكن مع 65 ملليجرام من الكافيين، وهى الكمية التى تعادل قدحا متوسطا من القهوة، حيث تعد كمية ضئيلة من الكافيين المنبه لتعزز فاعلية المسكن.

فقد وجد الباحثون، أن الجمع بين مسكن "البارسيتمول" ونحو 100 ملليجرام من الكافيين ساهم بشكل فعال فى تخفيف نحو 10% من نوبات الصداع.

كان الباحثون قد تتبعوا نحو 712 شخصا بلغت أعمارهم الـ78 عاماً، حيث وجد أن أولئك الذين مارسوا الرياضة، سواء الفردية أو الجماعية كانوا الأقل معاناة من نوبات الصداع.

للمزيد من أخبار الصحة..

"البصل" يقضى على السموم ويطهر الفم

للمقبلات على الزواج.. لا تنتظرى زفافك لعلاج مشكلات "بشرتك" و"شعرك"

نقص فيتامين "ب 12" يمهد للإصابة بالاكتئاب النفسى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365