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حملة للتوعية بمخاطر مرض السكر ينظمها طلبة كلية الصيدلة بجامعة فاروس

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يعتبر مرض السكر من الأمراض المزمنة التى تنتشر فى العالم وأصبح يصيب الأطفال والكبار أيضاً نتيجة العادات الغذائية غير الصحية وازدياد معدلات السمنة وانتشار الوجبات السريعة، بالإضافة إلى العوامل الوراثية الأخرى.

وللتوعية بمخاطر مرض السكر ومضاعفاته نظمت الجمعية العلمية بكلية الصيدلة بجامعة فاروس EPSF-Pharos عضو الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة Egyptian Pharmaceutical Students' Federation حمله توعية بمرض السكرDiabetes Awareness Campaign تحت شعار "اتحكم فى السكر قبل ما يتحكم فيك".

وأوضح عمرو عصام مسئول الحملة، أن الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة ينظم حملات مستمرة بهدف خدمة المجتمع وتوعيته وتطوير طلاب الصيادلة المصريين، وإعداد جيل قادر على مواجهة الحياة العملية، وذلك من خلال الأنشطة المختلفة التى يقوم بها الاتحاد من محاضرات تعليمية ومسابقات وحملات توعية لجميع الأمراض المختلفة.

وقال إن الجمعية العلمية بالكلية قامت بالحملة فى أماكن متعددة على مدار 4 أيام، داخل الجامعة ومدرسة شدس الإعدادية بالإسكندرية، وأيضاً بالتعاون مع جمعية رسالة فى قرية الفقهاء فى أبو حمص، وأخيراً فى مناطق عامة مختلفة فى شرق الإسكندرية.

ويشير عمرو عصام إلى إنه بالرغم من أن هذا المرض من الأمراض غير المعدية، فإنه مرض مهم وخطير، ويجب إلقاء الضوء عليه مثل الأمراض المعدية، فالإصابة بالأمراض غير المعدية والتى تشمل مرض السكرى، وأمراض الجهاز التنفسى المزمنة والسرطان تسبب الوفاة لعدد كبير من المرضى على مستوى العالم، وطبقاً لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية فهناك 346 مليون مصاب بالسكرى فى العالم، ولكن نصف العدد لا يعلم بإصابته إلا بعد حدوث مضاعفات مثل ضعف الأبصار أو حدوث خلل فى الكلى، وفى هذه الحالات يصعب بشدة السيطرة على المرض.

ويؤكد محمد جابر مسئول العلاقات العامة بالجمعية العلمية، أن هدف الحملة هذا العام هو الكشف المبكر عن مرض السكرى، والتوعية والتثقيف بالمرض، ومعرفة أعراضه وطرق علاجه وطرق الوقاية منه، وتم اختيار أماكن على أساس إيصال هذه المعلومات إلى أكبر عدد من الناس من مختلف الأعمار، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الحملة، كما تهدف أيضاً إلى عمل توعية غير مباشرة لمريض السكر من خلال الأسئلة الموجودة فى استمارة الاستبيان والتى تقيس مدى وعى المواطنين بأخطار مرض السكر قبل بدء الحملة.


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