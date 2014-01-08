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اصنع إطاراً أنيقاً للمرآة من كراتين البيض

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اصنع إطاراً أنيقاً للمرآة من كراتين البيض اصنع إطاراً أنيقاً للمرآة من كراتين البيض

يمكن استثمار قليلاً من وقت الفراغ في صنع قطع ديكور أنيقة للمنزل من خلال الأدوات القديمة والأشياء المهملة، التي يكون مصيرها في الغالب سلة القمامة، والتي تتحول عن طريق فكرة مبتكرة إلى عمل فني جميل.
على سبيل المثال، هل يمكنك أن تتخيل كراتين البيض وقد تحولت إلى إطار أنيق للمرآة؟! هذا قابل للحدوث عن طريق أدوات وخطوات قليلة يرشدك إليها موقع "amazinginteriordesign" للديكور.
الموقع نشر أمس طريقة سهلة يمكن عن طريقها أن تحول كراتين البيض إلى إطار للمرآة على شكل زهور مصنوعة من ورق الكرتون.. كل ما ستحتاجه هو عدد 12 "كرتونه بيض" وغراء ساخن ومقص، إضافة إلى المرآة.
قطع وحدات "الكرتونة" لتصنع منها الزهور كما هو مبين في الصورة.
نلصق بعد ذلك الزهور عن طريق الغراء في زوايا المرآة، وكرر هذه العملية مع كافة الكراتين والصق الزهور المصنوعة إلى جوار بعضها البعض لتصنع إطاراً جميلاً من الزهور.

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سيدتي