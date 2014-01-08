العميد قد يجبر الهلال على تغيير طريقة لعبه

يفكر سامي الجابر المدي الفني لفريق الهلال في تغيير طريقة اللعب خلال مواجهة اتحاد جدة يوم الخميس في الجولة الـ17 من الدوري السعودي.

وقد يعود الجابر إلى خطته القديمة بوجود خمسة لاعبين في وسط الميدان خلف المهاجم ناصر الشمراني باعتماد طريقة لعب 4-5-1 بدلا من 4-4-2.

وسيعيد الجابر لاعبه سالم الدوسري إلى الوسط بجانب عبد العزيز الدوسري والبرازيلي نيفيز، مع وضع المهاجم ياسر القحطاني على دكة البدلاء.

ويعاني الهلال على صعيد دفاع، في ظل إصابة الكوري الجنوبي كواك، حيث يفاضل بالجابر بين ظهيره الأيسر عبد الله الزوري أو ارتكازه المدافع كاستيلو لإشراكه به بجانب سلطان الدعيع في قلب الدفاع.

وسيغيب عن لقاء الاتحاد، محمد الشلهوب لعدم جاهزيته الفنية بعد أن أجرى كشفا طبيا أثبت حاجته للراحة ومزيد من التأهيل.