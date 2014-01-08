“سوء الأحوال الجوية” يتسبب في محاكمة مرسي مرتين في أسبوع واحد

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلي جلسة 1 فبراير لاحضاره من محبسه بعد تعثر حضوره اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبتأجيل جلسة محاكمة المعزول في قضية قتل المتظاهرين أمام الاتحادية إلي جلسة 1 فبراير، بعد أيام قليلة من جلسة محاكمته في قضية التخابر مع جهات أجنبية المقرر انعقادها يوم 28 يناير وهو مايتزامن مع هروبه من السجن في ذات اليوم قبل 3 سنوات.

ويحاكم مرسى، و14 متهما، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة الاتحادية”، التى وقعت أمام قصر الرئاسة، فى الخامس من ديسمبر 2012، بتحريض من الإخوان، لفض اعتصام المحتجين على الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى، وأسفرت الأحداث عن مصرع 9 مواطنين، وإصابة 54 آخرين.

أما قضية التخابر المتهم فيها العديد من قيادات الاخوان في الداخل والخارج فأكد مصدر قضائى مسئول أن وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، قرر تفريغ 12 دائرة جنائية للعمل على نظر قضايا العنف والإرهاب وحدها، حتى يتم الانتهاء من نظر الدعاوى الجنائية فى وقت وجيز لتحقيق العدالة.

وأوضح المصدر، أن الدوائر الجنائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب ستنظر على رأس الدعاوى قضية التخابر الكبرى، المتهم فيها محمد مرسى، وقيادات الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم الدولى، وقضية الهروب من سجن وادى النطرون المتورط فيها عناصر من كتائب القسام وحزب الله اللبنانى، وقضية تفجير مديرية أمن الدقهلية، فى حالة إحالتها للجنايات.

وقالت مصادر أمنية إن محاكمة مرسي تحتاج إلي خطة تأمين كبيرة تعتمد على نشر 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الداخلية، لنقل المتهمين من سجون برج العرب وطرة.

وقالت المصادر، إن عملية نقل المتهمين تتضمن نقل مرسى بطائرة، من سجن برج العرب، أما باقى المتهمين فى سجون طرة فسيتم الاستعانة بسيارات مصفحة لنقلهم من محبسهم إلى الأكاديمية وإعادتهم عقب الجلسة.

وتعتمد خطة التأمين، بحسب المصادر، على توزيع التشكيلات والمجموعات القتالية وخبراء المفرقعات فى محيط أكاديمية الشرطة، من الساعة الخامسة فجرا، وتزويد الأقسام والمراكز والسجون بمجموعات قتالية وأسلحة ثقيلة للتصدى لأى محاولة اقتحام.