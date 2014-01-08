عاجل| "البنك المركزي" يسمح للأفراد بتحويل 100 ألف دولار جديدة للخارج

كتب : إسماعيل حماد منذ 23 دقيقة

قرر البنك المركزي المصري اليوم السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها الافراد بتحويل الاموال للخارج بما لا يتجاوز الحد المقرر بواقة 100 الف دولار او ما يعادلها للعميل الواحد وذلك لمرة واحدة خلال العام.

وقال المركزي فى خطابه لكافة البنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 40 بنكا حصلت الوطن على نسخة منه ان تلك القرارات تاتي فى اطار تيسير المعاملات البنكية وتلبية لاحتياجات العملاء.

كان البنك المركزي قد اصدر تعليمات بعد ثورة يناير 2011 تقتضي وضع قيود على تحويل الافراد للاموال الى الخارج وذلك بحد اقصي 100 الف دولار للفرد الواحد، ويعد القرار الجديد تعزيزا لمتطلبات العملاء.