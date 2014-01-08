أخبار عاجلة

مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017 -
السجن 10 سنوات أقصى عقوبة ينتظرها أوكا وأورتيجا لهذه الأسباب -
8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. بدء الإضراب الجزئى لأطباء مستشفى شبرا العام

Google+ Print

بدأ أطباء مستشفى شبرا العام صباح اليوم، الأربعاء الدخول فى إضراب جزئى، وذلك على مستوى العيادات الخارجية فقط حيث تواجد عدد كبير من الأطباء فى أقسام الاستقبال والطوارئ لاستقبال الحالات الحرجة.

ويلاحظ توافد المرضى من حين لآخر على المستشفى لإجراء الكشف الطبى إلا أن يتم إخبارهم بأن العيادات الخارجية مغلقة بسبب الإضراب وأن المستشفى بكامل طاقمها، تعمل بقسم الاستقبال والطوارئ لاستقبال الحالات الحرجة فقط.

1.jpg

G52cd1b9f1d468.jpg

G52cd1ba017a76.jpg

G52cd1ba0c2109.jpg

للمزيد من التقارير..

طلاب أكاديمية "أخبار اليوم" يصنعون سيارة سباق مصرية

اليوم.. "حماية المستهلك" يدرب الجمعيات الأهلية فى الرقابة على الأسواق

اتحاد عين شمس: نادى العاملين بالجامعات ورئيسه الإخوانى لا يمثلونا

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365