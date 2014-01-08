بالصور.. بدء الإضراب الجزئى لأطباء مستشفى شبرا العام

بدأ أطباء مستشفى شبرا العام صباح اليوم، الأربعاء الدخول فى إضراب جزئى، وذلك على مستوى العيادات الخارجية فقط حيث تواجد عدد كبير من الأطباء فى أقسام الاستقبال والطوارئ لاستقبال الحالات الحرجة.

ويلاحظ توافد المرضى من حين لآخر على المستشفى لإجراء الكشف الطبى إلا أن يتم إخبارهم بأن العيادات الخارجية مغلقة بسبب الإضراب وأن المستشفى بكامل طاقمها، تعمل بقسم الاستقبال والطوارئ لاستقبال الحالات الحرجة فقط.

للمزيد من التقارير..

طلاب أكاديمية "أخبار اليوم" يصنعون سيارة سباق مصرية

اليوم.. "حماية المستهلك" يدرب الجمعيات الأهلية فى الرقابة على الأسواق

اتحاد عين شمس: نادى العاملين بالجامعات ورئيسه الإخوانى لا يمثلونا