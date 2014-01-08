نصائح مهمة لممارسى رياضة رفع الأثقال

يعانى كثير من المراهقين من تساؤلات بشأن ممارسة الرياضة، حيث أرسل قارئ يقول أنا شاب، وبدأت فى ممارسة رياضة كمال الأجسام، ولكن بصورة طبيعية، وأمارس تلك الرياضة من أجل الحصول على جسم صحى، فهل هناك أدوية طبيعية تساعد على نمو الجسم، أو هل هناك نصائح عامة؟

أجاب على هذه الاستشارة الدكتور صبحى عبده استشارى التغذية وعلاج السمنة والنحافة قائلا، إن ممارسة رياضة رفع الأثقال أو كمال الأجسام يجب أن يكون عمر الرياضى مناسبا ويفضل أن يكون قد تجاوز عمره الـ18 عاما، حتى يكون قد اكتمل نمو العضلات، والأعصاب، حتى لا يحدث أى مضاعفات أثناء ممارسة تلك الألعاب الرياضية.

وأضاف عيد أنه لا ينصح بتناول أى أدوية تساعد على نمو العضلات، لأن أغلب تلك المنشطات تحتوى على الستيرويدية، والتى تعمل على المدى البعيد مما يمكن أن يسبب ضعفا جنسيا عاما، أو عجزا جنسيا كليا، لذا لا يفضل تناول أى أدوية لبناء العضلات وإنما يفضل بناء تلك العضلات من خلال التمارين السليمة فقط.

وتابع هناك بعض النصائح قبل التمرين وهى تناول قطعة صغيرة من الحلويات فقط، ولا تتناول الطعام قبل ممارسة التمارين، مفسرا ذلك بأن الدم سيتجه إلى المعدة لهضم الطعام وعند ممارسة التمرين سيحدث نقص الدم من المخ مما يؤدى إلى شعور الرياضى بالدوخة وقد يصل إلى الإغماء.

وأشار إلى ضرورة تناول البروتينات، وهى أحد العناصر الغذائية الهامة لناء العضلات، مضيفا أن هناك نوعين من البروتينات الأولى حيوانى ويتواجد فى اللحوم الحمراء والكبد، وهناك بروتين نباتى مثل الفول، الحمص، العدس.

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