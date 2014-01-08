دهان الجسم بزيت الخروع يقضى على آلام الجسم

زيت الخروع من أكثر الزيوت شيوعا وشهرة، وعلى الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أنه يتناول لعلاج الإمساك، ويقول الدكتور سعيد جودة استشارى التغذية العامة وعلاج السمنة والنحافة، إن زيت الخروع يستخدم كملين شديد، لذلك يستخدم فى الحالات الشديدة فقط.

وأضاف سعيد، تعتبر تناول زيت الخروع لعلاج الإمساك هى الحالة هى الوحيدة التى يتم من خلالها تناول، ويمكن مزجه مع بعض العصير المفضل وذلك لاحتمال طعمه، محذرا من تناول زيت الخروع لأكثر من 3 أيام، حتى لا يسبب أى مضاعفات خطيرة.

وأشار سعيد إلى أن زيت الخروع يحتوى على حمض انديسيلينك، وهو من الأحماض التى لها دور كبير فى علاج الجروح والالتهابات الخارجية للجسم، لذلك ينصح من يعانون من وجود التهابات بالجلد أو ورم أو حروق من الشمس بغمس قطعة من القطن بزيت الخروج وتركها على مكان الإصابة.

وأضاف إلى أن زيت الخروع يستخدم للحفاظ على جمال ونضارة البشرة، لذلك ينصح بتدليك الجسم مرة أسبوعيا قبل الاستحمام بزيت الخروع، حيث يعمل على تهدئه العضلات، بالإضافة إلى أن مسح اليدين والقدمين قبل النوم بهذا الزيت مرتين أسبوعيا يحافظ على نضارة وقوة الجلد، بالإضافة إلى أن تسخين زيت الخروع ودهن الوجه والبعد عن منطقة العينين يحافظ على حماية البشرة من حبوب الشباب.

وتابع سعيد أن زيت الخروع يحتوى على حمض الأوليك والذى يعمل على بسط العضلات، لذلك ينصح من يعانون من الروماتيزم بدهن المناطق التى يشعرون بها بالألم وخاصم لدى الركبة.

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