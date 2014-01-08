إنتاج النفط الأمريكى يرتفع لأعلى مستوى منذ 43 عاما فى 2015

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيبلغ أعلى مستوى فى 43 عاما فى 2015 بفضل زيادة الانتاج من حقول النفط الصخرى.

وقالت الإدارة، فى تقرير توقعاتها الشهرية للطاقة فى المدى القصير، إن الولايات المتحدة ستنتج 9.3 مليون برميل يوميا فى العام القادم ارتفاعا من توقعات بإنتاج 8.5 مليون برميل يوميا فى العام الحالى.

وعدلت الإدارة توقعاتها للإنتاج من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى 2014، بزيادة قدرها 140 ألف برميل يوميا من توقعاتها السابقة إلى 56.1 مليون برميل يوميا.

وعدلت أيضا توقعاتها لإنتاج أوبك بزيادة قدرها 150 ألف برميل يوميا إلى 35.4 مليون برميل يوميا.

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