للمقبلات على الزواج.. لا تنتظرى زفافك لعلاج مشكلات "بشرتك" و"شعرك"

أرسلت منى هادى 27 عاما سؤالا تقول، اقترب زفافى ومتوترة بشدة، فأنا أعانى من مشكلات بالبشرة فى الأماكن الحساسة وتحت الإبطين فلونهما داكن عن باقى الجسم، وأعانى من تساقط فى الشعر وتقصف، مع جفاف فى بشرة جسمى، فما هى الخطوات السليمة التى أقوم بها لعلاج البشرة قبل زفافى؟

أكدت الدكتورة ابتسام عمرو استشارى الجلدية والتناسلية أنه لا داعى للقلق، ولا داعى لأن تنزعج أى عروس مقبلة على حياتها الجديدة، فمشكلات الجسم والبشرة بالأخص أمر طبيعى ومنتشر بين الغالبية العظمى من الفتيات، والمشكلة تكمن فى عدم اتباع القواعد الغذائية السليمة وعلاج البشرة والجسم أولا بأول، ولذا يقابل أطباء الجلدية مشكلة فى علاج العرائس قبل الزواج بمدة قصيرة.

وأضافت "علاج البشرة وعيوبها ومشكلاتها يتوقف على طبيعة الحالة ودرجة الضرر الذى يصيبها، والفتاة يجب عليها منذ الطفولة والمراهقة الحفاظ على البشرة من المشكلات التى تصيبها، وأن تهتم بعلاج أى مشكلة تصيبها، وتهتم بتنظيف بشرتها والنظافة الشخصية وأن تتبع قواعد ترطيب الجلد والحفاظ على نعومة بشرتها، لكى تشب على حالة ممتازة وعند الزواج لا تحتاج لكثير من الجهد حتى تعود صافية".

ولذا يجب على كل عروس أن تبدأ فى العناية ببشرتها باكرا، وبطرق طبيعية، والتوقف عن وضع مستحضرات التجميل، وإذا لزم الأمر وجب استعمال مستحضرات صحية وذات جودة عالية، وبماركات معروفة بنسب كيميائية قليلة تضاف إليها، ولتفتيح الأماكن الداكنة يفضل استخدام الطرق الطبيعية كالليمون على المدى الطويل، والذى يؤتى بنتائج مبهرة فى تفتيح البشرة.

ونصحت الدكتورة ابتسام العروس، قائلة "على العروس أن تتناول طعاما صحيا لفترة كافية قبل الزفاف، ويحتوى على فيتامينات مقوية وعناصر، وتتابع لدى طبيب مختص، لتتمكن من معرفة الفيتامينات والعناصر التى تنقص جسمها وتحتاجها بشدة، وبالتدريج سوف تجد بشرتها تشرق وشعرها يتوقف عن التساقط، وشرب كميات كبيره من المياه حتى يتمكن الجسم من مواجهة مشكلة الجفاف التى أصابته، وترطيب الجسم والبشرة جيدا، وهو ما سوف يظهر تدريجيا على مظهره الخارجى وعلى البشرة".

ولعلاج المشكلة من جذورها أكدت استشارى الجلدية على أن العروس يجب أن تزور طبيب الجلدية منذ البداية ليضع لها برنامجا للعناية بالبشرة وعلاجها ويحدد اللازم فعله، ويفضل زيارة الفتاة للطبيب قبل الزفاف بـ5 أشهر على أقل تقدير حتى يعالج مشكلات البشرة والشعر بمدة كافية ويصل إلى النتائج التى ترغبها الفتاة.

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