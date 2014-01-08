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وصول «العريان» و«البلتاجي» و«شيخة» لأكاديمية الشرطة

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وصول «العريان» و«البلتاجي» و«شيخة» لأكاديمية الشرطة وصول «العريان» و«البلتاجي» و«شيخة» لأكاديمية الشرطة

صور-محمد-مرسي-في-المحكمة

وصل بعض المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية، والمتهم فيها أيضًا الرئيس المعزول، محمد مرسي، صباح الأربعاء، إلى مقر أكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمتهم الثانية.

وشهدت أكاديمية الشرطة وصول أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول، وأيمن هدهد، المستشار الأمني لمرسي، وعلاء حمزة، مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، وأسعد شيخة، نائب رئيس الديوان السابق، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي، القيادي بالحزب نفسه، وجمال صابر، محامي.

وتم نقل المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة، وتم غلق طريق الأوتوستراد والدائري حتى وصولهم لمقر أكاديمية الشرطة، في إطار التنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

ودخل المتهمون من البوابة رقم «1» وتم إيداعهم في غرفة مجاورة لقاعة المحاكمة.

 

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