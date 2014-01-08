حركة فتح: لا أحد يستطيع إلزام الشعب الفلسطينى بتقديم أية تنازلات

أكد المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية فايز أبو عيطة، أن أحدًا لا يستطيع أن يلزم الشعب الفلسطينى بتقديم أى تنازلات، سواء كانت إسرائيل أو وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى.

وقال أبو عيطة، فى تصريحات صحفية أدلى بها أمس، "شعبنا صامد على هذه الأرض ولا يمكن أن يقدم أية تنازلات على حساب حقوقه الوطنية، لا كيرى ولا إسرائيل ولا الاحتلال يمكن أن يلزم الشعب الفلسطينى وقيادات الشعب الفلسطينى التى صمدت أكثر من نصف قرن فى معركة المواجهة مع الاحتلال، بما لا يرغب به".

وأضاف أبو عيطة، أن "الجانب الإسرائيلى يسعى لاتفاق إطار ونحن نسعى لحل نهائى، وعندما دخلنا هذه المفاوضات كان ذلك على أساس التوصل لحل نهائى بشكل واضح وصريح، والمسألة ليست بحاجة لاتفاق إطار، نحن نتحدث عن دولة على حدود 67 والولايات المتحدة تقول إن هذا حق لكم, ولدينا بعض الشروط بأن تكون هذه الدولة خالصة للفلسطينيين، وأن ينتهى الانسحاب دون أن يكون أى إسرائيلى على الأرض الفلسطينية، وأن تكون القدس عاصمة لهذه الدولة وهذا حق لشعبنا".

لمزيد من أخبار العرب..

الإسلاميون بتونس يستعدون للاستقالة بعد الاتفاق على اللجنة الانتخابية

حركة برقة الليبية تستعين بضابط مخابرات إسرائيلى سابق لبيع النفط

مسلحون يقتلون 7 نساء و5 رجال فى منزل للبغاء فى بغداد