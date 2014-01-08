طلاب أكاديمية "أخبار اليوم" يصنعون سيارة سباق مصرية

استطاع طلاب أكاديمية أخبار اليوم، بمدينة السادس من أكتوبر، أن يكونوا أول فريق من جامعة خاصة يصنعون عربية سباق مصرية، وذلك للمشاركة بها فى مسابقة عالمية، وهى Formula student competition، التى تقام فى مدنية لندن شهر يوليو المقبل، ويشارك بالمسابقة 120 جامعة من 80 دولة مختلفة حول العالم.

وقال حسام الدين هشام، أحد المخترعين، إنهم صمموا أن يشاركوا فى هذه المسابقة، لكى يرفعوا اسم مصر فى أعلى المصاف الدولية، ولكى يثبتوا أن المهندس المصرى قادر على تصنيع سيارة مصرية بالكامل، بل وتحقيق مركز متقدم أيضا فى المسابقات الدولية.

وأضاف "هشام"، أن هذه المسابقة عبارة عن ثانى أكبر مسابقة فى مجال السيارات فى العالم، والميزة الأكبر أنها للطلبة غير الخريجين، لنكتسب فيها خبرة علمية وعملية، ويتنافس الطلبة من كل جامعة على مستوى العالم فى 6 مسابقات مختلفة من تصميم وتسارع ومعدلات استهلاك وقود ومناورات بالسيارة، ثم قيادة السيارة للحدود القصوى لها، ويتحدد الفائز حسب عدد النقاط فى كل اختبار من الـ6.

وأكد "هشام"، أنهم قادرون، بفضل الله، أن يحققوا مركزا جيدا يليق باسم مصر، لأننا أنجزنا أكثر من 50% من السيارة، وبدأنا من يونيو السابق فى العمل، ولم ندخر وقتا لأى شىء سوى للعمل.

ويشرف على المشروع الدكتور طارق عثمان مدرس تصميم وإنتاج بالأكاديمية بجامعة القاهرة، ويتكون الفريق من 9 طلاب وهم:

1. أحمد سلامة أحمد

> 2. حسام الدين هشام

> 3. إسلام على عبد الجواد

> 4. أحمد شعبان عبد الحميد

> 5. أحمد محمد عبد السلام

> 6. إسلام عبد المنعم

> 7. محمد فريد شوقى

> 8. محمد جمال هلا

> 9. نهال محمود

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