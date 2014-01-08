اتحاد عين شمس: نادى العاملين بالجامعات ورئيسه الإخوانى لا يمثلونا

قال مصطفى رشدى رئيس اتحاد العاملين بجامعة عين شمس، إن نادى العاملين بالجامعات المصرية ورئيسه طارق بركات المنتمى للإخوان المسلمين ودعواتهم التى انطلقت بالإضراب الشامل اعتبار من 18 يناير، لا يمثلون كافة العاملين بالجامعات المصرية ولا مطالبها.

وأضاف رئيس اتحاد العاملين بجامعة عين شمس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا النادى لا يمثل العاملين بالجامعات فعدد أعضائه قلة من 5 جامعات فقط وأنه مجرد نشاط اجتماعى، وليس له الحق أن يتحدث باسم العاملين بالجامعات، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الدعوات إثارة البلبلة قبل الاستفتاء.

واستنكر "رشدى" دعوات النادى بالإضراب الشامل ومطالبهم بإدراج العاملين بالجامعات ضمن الحد الأدنى والأقصى للأجور للعاملين بالدولة فى حين أنه لم يكن من ضمن تصريحات وزيرا التعليم العالى والمالية ما يقر بأن العاملين بالجامعات غير مدرجين فى الحد الأدنى والأقصى للأجور.

وأوضح "رشدى" أن العاملين بالجامعات مطلبهم يتمثل فى إنشاء الصندوق الخاص بدعم دخول العاملين، والذى وافق عليه الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء إلا أن قرار إنشائه يتوقف الآن على موافقة رئيس الجمهورية.

وكان المكتب التنفيذى لنادى العاملين بالجامعات المصرية فرع جامعة القاهرة، قد دعا أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع يوم السبت الموافق 11 يناير بالقاهرة، لاتخاذ قرار بالاتفاق على إضراب شامل داخل الجامعات المصرية والمستشفيات التابعة لها، ما عدا الحالات الحرجة والطوارئ اعتبارا من 18 يناير الجارى، بعد الاستفتاء على الدستور وطبقا لمواده، ومنع مندوبى المالية من دخول الجامعات اعتبارًا من 18 يناير، وإيقاف تحصيل أو دفع أى مستحقات للجامعات، حتى تنفيذ مطالب العاملين بالجامعات.

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