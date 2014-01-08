تقرير: مدراء تقنية المعلومات يواجهون تحديات

كشفت "إبيكور سوفت وير كوربوريشن"، إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى توفير حلول برمجيات الأعمال لشركات التصنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة والخدمات، عن نتائج استبيان جديد خاص بمدراء تقنية المعلومات تم إجراؤه فى الشرق الأوسط والهند وأفريقيا.

وأظهر الاستبيان اتجاهات مهمة بين مدراء تقنية المعلومات، الذين يواجهون تحديات جديدة مع التغيرات التى تطرأ على دورهم ضمن بيئة عمل تعتمد كلياً على التكنولوجيا، حيث ينظر إلى حلول برمجيات الأعمال مثل نظم تخطيط موارد المؤسسات، على أنها عناصر مهمة لتمكين الأعمال.

واتفق 90% ممن استطلعت آراؤهم على أن السرعة والتجديد والمرونة والابتكار هى عوامل أساسية لنجاح أى مؤسسة جادة فى تحسين أدائها واكتساب ميزة تنافسية.

ويحظى مدراء تقنية المعلومات اليوم بمكانة مهمة، حيث يلعبون دوراً أساسياً فى دفع عجلة نمو الأعمال إلى الأمام من خلال التكنولوجيا الحديثة.

وفى إجابة على السؤال التالى: هل تغير دور مدير تقنية المعلومات خلال السنوات الخمس الماضية، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف تم ذلك؟ اتفق 79% من مدراء تقنية المعلومات والمسئولين التنفيذيين الآخرين الذين تم استطلاع آرائهم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، على أن ذلك قد حصل بالفعل، ولعل التغير الأبرز كان انتقال دور مدير تقنية المعلومات من عامل محسن للأعمال إلى عامل مؤثر فى الأعمال.

وقال مارتن هيل، نائب رئيس قسم التسويق لدى "إبيكور" فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يتضح من خلال هذا الاستبيان أن هناك ضغطاً على مدراء تقنية المعلومات فى مجالات التصنيع من أجل التحول من كونهم عوامل تحسين للأعمال إلى عوامل مؤثرة فى الأعمال، وبالتالى يصبحون عناصر تسهم فى عملية تحويل العمل المؤسسى.