حزب النور يوفر أجهزة علاج طبيعى لمستشفى النوبارية العام

قامت أمانة حزب النور بالنوبارية بالتدخل لحل أزمة النظافة بمستشفى النوبارية العام بقسم الحضانة والعناية المركزة، بعد قيام إدارة المستشفى بتقديم طلب رسمى لأمانة الحزب للمشاركة فى حل المشكلة.

فيما قامت الأمانة بتجديد قسم العلاج الطبيعى بالمستشفى لما يعانيه من نقص شديد فى الأجهزة والكفاءة، حيث وفرت بعض الأجهزة اللازمة فى علاج تأهيل المرضى، منها أجهزة تنبيه عضلات، والتراسونك.

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