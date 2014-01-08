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بالصور .. مدير أمن السويس يكرم ضباط مباحث المجرى الملاحى

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قام اللواء خليل حرب مدير أمن السويس، مساء أمس الثلاثاء، بتكريم ضباط وأفراد الشرطة لمجهوداتهم وتفانيهم فى العمل وانتظامهم فى خدماتهم.

حيث قدم مدير الأمن شهادات تقدير ومبالغ مالية للمكرمين، وهم "ملازم أول شادى الغزالى معاون مباحث النفق، لضبطه طناً ونصف طن بانجو، وملازم أول مازن مؤنس من قوة مباحث المحرى الملاحى، ورقيب عبد الرازق من قوة مباحث المجرى الملاحى، لضبطهما نصف طن بانجو، وتكريم عريف محمود عبد العال، لانتظامه فى الخدمة المكلف بها فى حماية المنشآت".

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