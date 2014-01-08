«الوطني» يقر مشروع الرد على خطاب رئيس الدولة

أكد المجلس الوطني الاتحادي ان الشباب الاماراتي هو صمام الأمان في المجتمع وأمله في المستقبل وأداته لمواجهة التحديات ، يرفض على الدوام التحزبات السياسية والأفكار الدخيلة وأي نزعات متطرفة ومحاولات اختراق المجتمع الإماراتي المتماسك.

جاء ذلك في مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر والذي ألقاه بتكليف من سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

والذي أقره المجلس في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس امس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رئيس مجلس اد

شبكةعيونالإخبارية

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