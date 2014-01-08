سعود القاسمي يستقبل قنصل ليبيريا ويثني على العلاقات بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه أمس، ارون بانشاريا قنصل عام جمهورية ليبيريا، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله قنصلاً لبلاده لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل الليبيري، متمنياً طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات.

وحضر اللقاء صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسالم علي عبد الله الشرهان مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وحمد أرحمة الشامسي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين.