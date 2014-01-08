باحثون أمريكيون يبتكرون كرات صغيرة لاصقة تقتل الخلايا السرطانية

استطاع فريق أمريكى من جامعة كورنيل، بابتكار كرات لاصقة صغيرة جدا تستطيع تدمير خلايا السرطان فى مجرى الدم أثناء انتشارها.

ويقول بروفيسور مايكل كينج قائد الدراسة، إن مرحلة الانتشار أخطر مراحل السرطان فحوالى 90% من الوفيات تتم بسببها، وأن هذه الكرات اللاصقة تسبب تدمير الخلايا المنتشرة إذا ما لامستها، وأثبتت هذه التجربة نجاحا رهيبا لكنها مازالت فى طور الأبحاث.

وتحمل هذه الكرات الصغيرة بروتينا قاتلا للخلايا السرطانية يدعى "تريل" استخدم فى أبحاث سابقة أيضا، وعند حقن الكرات فى مجرى الدم فإنها تلتصق بخلايا الدم البيضاء، وبعدها تهاجم الخلايا السرطانية أثناء انفصالها عن الورم الرئيسى وفى مجرى الدم، وتسبب دمارها.

ويقول بروفيسور كينج، إن الأجسام الصغيرة حققت نجاحا مذهلا فى الإنسان وحيوانات التجارب فى خلال ساعتين، ويمكن استخدامها بعد ذلك قبل جراحات الأورام أو قبل العلاج الإشعاعى، كما تفيد أيضا فى الحالات المتأخرة والأورام العدوانية جدا لتمنع انتشار الخلايا أكثر.

وحتى الآن لا يوجد لها أى تأثير سلبى على جهاز المناعة أو الخلايا الدموية ولا الخلايا الطلائية للأوعية الدموية، وهذا فأل حسن لكن يحذر البروفيسور خلال حواره مع بى بى سى البريطانية من أن استخدامها عمليا يحتاج لكثير من الأبحاث السريرية وكثير من التجارب المضافة عليها لتعتبر آمنة تماما ويمكننا البدء فى استخدامها لعلاج مرضى السرطان من أجل حياة أفضل لهم.

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