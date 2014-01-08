500 ألف للوحدة و25% الاستقطاع الشهري.. والتقديم بعد 58 يوماً

خيرت وزارة الاسكان المتقدمين سابقاً للحصول على قرض عقاري من صندوق التنمية العقاري - وفق شرط الارض - البقاء على الوضح الحالي للتقديم إلى حين استحقاق القرض، أو التنازل عن طلبه والتقدم إلى برنامج الدعم السكني الذي أعلنت تفاصيله وزارة الاسكان ظهر أمس في مؤتمر صحفي بالرياض، في حين يتوجب على المتقدمين بدون شرط الارض التقديم إلى البرنامج الجديد (إسكان) مع احتفاظ المتقدم بأولوية نقاط التقديم، في كلا الحالتين.

الحصول على مسكن أو أرض مرتبط بتوفرهما في محل التقديم وعدم التصرف بالوحدة إلا بعد 10 سنوات وسداد قيمتها

وقال وزير الاسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي ل"الرياض":إن الوزارة سوف تلجأ إلى أكثر من جهة للتثبت من تملك المسكن للمتقدمين عبر المنصة الجديدة، مع التوجه إلى الاستفادة من برنامج تسجيل ملكية المساكن، والتسجيل العيني في حال إتمامها. وعن قيمة الأرض المطورة المحتسب؛ اشار الوزير إلى أنه سوف يضاف إلى قيمة الارض، في حال اختار المواطن منتج (ارض وقرض).

ويبدأ التقديم بعد 58 يوماً على بوابة إسكان (www.eskan.gov.sa)، وفقا للشروط المعلنة، ضمن برنامج الدعم السكني الذي يضم 25 مادة.. في شهر جمادى الأولى، والعمل على التحقق من البيانات يبدأ من شهر رجب، وسيتم ارسال رسائل نصية للمتقدمين خلال شهر شوال المقبل، وبعد سوف تستمر الطلبات خلال أي وقت وفق الشروط المعلنة.

وسوف يتم استقطاع 25% من قيمة القرض (او قيمة الوحدة السكنية) من راتب المتقدم شهرياً، في حين حددت الوزارة اسعار قيمة الوحدة السكنية - ضمن المشاريع التي تشيدها - بقيمة 500 الف ريال، في حين ترواحت قيمة الاراضي - ضمن مشاريع ارض وقرض - بين 50 ألف حتى 150 ألف وفق ثلاثة مستويات، الأول 75 ألفاً و100 ألف، و150 ألف ريال للارض السكنية البالغة مساحتها على التوالي 350، و375، و400 ألف متر مربع، أو أكثر على التوالي.. القسم الثاني: 100 ألف، أو 125 ألف ريال للأرض السكنية على مساحة 400، و500 متر مربع أو اكثر على التوالي.. والقسم الثالث: 50 ألف ريال للأرض مساحتها 500 متر وأكثر.

واشارات وزارة الاسكان أن قيمة الارض المطورة، التي يدفعها المواطن، سوف تضخ مرة لاقراض آخرين، ويقوم مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بتحديد المدن والمحافظات والمراكز المشمولة في كل قسم الاقسام المذكورة.

وحددت الوزارة منتجاتها المدعومة بما يلي (وحدة سكنية أو قرض أو أرض أو قرض وأرض) ويشترط على من يحصل وحدة عقارية (ارض او سكن) ألا يتم التصرف بها إلا بعد مرور 10 سنوات، وسداد كامل الاقساط المستحقة على الوحدة.

وقال وزير الاسكان: إن تنظيم الدعم السكني "إسكان" الذي صدر من قبل مجلس الوزراء أمس الأول، يهدف إلى تيسير تملك الأسرة السعودية للمنتجات السكنية المدعومة من الدولة، وتساهم هذه الآلية في انتقاء المسكن المناسب الذي يلبي احتياجات الأسرة السعودية، وتحقق سياسة الدولة في وصول الدعم السكني لمستحقيه.

وذكرت الوزارة إن إقرار الآلية يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على تلبية تطلعات المواطنين لتوفير السكن المناسب لكافة المستحقين، حيث عمدت الآلية إلى تنوع الدعم السكني ليتناسب مع الاحتياجات المختلفة للأسر السعودية، وتتعدد المنتجات بين وحدة سكنية؛ أرض؛ قرض؛ أو قرض وأرض معاً.

وكشفت الوزارة عن حزمة من الشروط التي تضمنتها الآلية لقبول طلب الاستحقاق وهي أن يكون الدعم موجهاً لأسرة مكونة من إحدى المجموعات التالية: أسرة مكونة من زوج وزوجة، زوج وزوجة وولد أو أكثر، أب وولد أو أكثر، أم وولد أو أكثر، اثنين أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين، متقدم واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى؛ أو كانت العائل الوحيد لهم.

ويشترط التنظيم أن يكون المتقدم عن الأسرة سعودي الجنسية، وأن تكون الأسرة مقيمة في المملكة العربية السعودية؛ وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر؛ ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألاّ يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرج فيه.

ويقدم الطلب من قبل الرجل (زوج أو أب) أو من قبل المرأة (زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان) أو من إخوة مجتمعين متوفي الوالدين، أو من ينوب عنهم شرعاً.

كما يشترط استمرارية توافر جميع الشروط المشار إليها أعلاه من وقت تقديم الطلب وإلى حين تخصيص الدعم السكني، وبالتالي إذا كانت الأسرة مستوفية لجميع الشروط عند تقديم الطلب هذا لا يعني بالضرورة حصولها على الدعم السكني؛ إذ يلزم استمرار توافر الشروط فيها إلى حين تخصيص الدعم السكني لها.

وبينت الوزارة إن المتقدمين الذين تتوفر بهم شروط الحصول على الدعم السكني يتم ترتيبهم حسب معايير أولوية المتقدمين المستحقين وهي المعايير التي تحدد نقاط أولوية الأسرة في تنظيم الدعم السكني وتشمل الحالة المالية للمتقدم وأسرته، سن المتقدم، عدد أفراد الأسرة، الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته بالإضافة لأسبقية تقديم الطلب.

وستطلق الوزارة بوابة إلكترونية خاصة لآلية الاستحقاق للتحقق من كافة البيانات المدخلة من قبل المتقدمين على الدعم السكني وفق المعايير والشروط التي تضمنتها آلية الاستحقاق، وترتبط هذه البوابة مع جميع الجهات ذات العلاقة التي لديها معلومات تفيد في تحديد حالة الأسرة ومدى حاجتها إلى الحصول على الدعم السكني وعدم اقتصارها على أسبقية التقدم بالطلب.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه البوابة المعتمدة للتقديم للحصول على الدعم السكني واستكمال البيانات، سيتم إطلاقها بعد ستين يوماً بموجب التنظيم.

ولضمان استمرار الدعم السكني للأجيال القادمة أشار التنظيم المعتمد إلى أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة وتم تحديد القسط المالي الواجب دفعه من المستفيد منه، واعتمد أيضاً أن تسري أحكام التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23/7/1432م، فإنها تعامل وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي.

والمتقدم الذي لديه طلب قائم ورقم انتظار رسمي في صندوق التنمية العقارية "بشرط تملّك الأرض" له عدة خيارات منها الاختيار بين الاستمرار في برنامج صندوق التنمية العقارية أو التنازل عن طلبه والانضمام لتنظيم الدعم السكني، وفي حالة التنازل يؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار.

أما المتقدم الذي لديه طلب قائم عن طريق الانترنت في صندوق التنمية العقارية "بدون شرط تملّك الأرض"؛ يدرج طلبه مباشرة في طلبات تنظيم الدعم السكني ويؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار، أما المتقدم الذي لم يسبق له التقديم على صندوق التنمية العقارية، فيدرج طلبه ضمن طلبات تنظيم الدعم السكني، عند تقديمه على بوابة "إسكان" (www.eskan.gov.sa)، بحيث يكون مستحقا لأحد منتجات الدعم السكني؛ في حالة اجتياز جميع شروط الاستحقاق.

أما المتقدم الذي حصل على منحة أرض من وزارة الشؤون البلدية والقروية، يكون مستحقاً لمنتج القرض فقط في حالة اجتياز جميع شروط الاستحقاق.

وبالنسبة للخطوات التي يجب اتباعها من قبل المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، فعلى المتقدم تسجيل المعلومات الشخصية العامة وتسجيل معلومات عن الأملاك التي بحوزته، كذلك عليه تسجيل معلومات السكن الحالي، تحديد تفضيلات الدعم السكني المطلوب سواء كان (وحدة سكنية أو قرضا أو أرضا أو قرضا وأرضا) ويجب أن تشمل المعلومات المطلوبة عن الأسرة والزوجة والأبناء ومعلومات عن المعالين.

ويشار إلى أن بوابة "إسكان" مصممة بطريقة تتيح درجة عالية من السهولة والشفافية، وتم تخصيص رقم اتصال موحد (920002431) للإجابة على استفسارات المواطنين.