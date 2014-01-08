المملكة تطلب من رعاياها مغادرة تايلند لتردي الأوضاع الأمنية

الرياض- محمد السهلي

دعا القائم بالأعمال في السفارة السعودية في بانكوك عبدالإله الشعيبي كافة المواطنين المتواجدين في بانكوك ممن قدموا بإذن من الجهات المختصة أو بغير أذن لمغادرتها بعد تردي الحالة الأمنية والتلويح بأعمال تصعيدية. وقال الشعيبي، نظراً للأحداث الراهنة التي تمر بها بانكوك خاصة بعد اعلان زعيم المعارضة من حزب القمصان الصفر القيام بتعطيل الطرق الرئيسية في العاصمة بانكوك الاثنين المقبل ولمدة أسبوع ومنها الشوارع المتجهة للأحياء التي يتواجد بها السياح العرب كشارع سكمفيث ومحطة اسوك ومنطقة نانا وشارع السيلوم والتي تعتبر من الشوارع الرئيسية التي ينوي المعارضون اغلاقها، فإن السفارة تنبه المواطنين بضرورة مغادرة تايلند حفاظا على سلامتهم. واوصى الشعيبي المواطنين هناك بالتواصل مع السفارة، مؤكدا انه تم إعداد فريق للطوارئ من الدبلوماسيين في السفارة على مدار الأربع وعشرين ساعة لمتابعة شؤونهم والتأكد من سلامتهم،كما دعا القائم بالاعمال المواطنين هناك الى إرسال ارقام هواتفهم والفنادق المتواجدين فيها على رقم: (0066885005353) وذلك تسهيلاً للتواصل معهم والاتصال بهم والاطمئنان على أحوالهم.