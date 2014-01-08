أمانة الرياض تغلق 30 منشأة غذائية وتصادر1651 كيلو جراماً من اللحوم الفاسدة

صادر مراقبو أمانة منطقة الرياض أمس الاول خلال جولاتهم الرقابية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة اكثر من 1651 كيلو جراماً من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى مصادرة 229 قطعة من الأواني والأدوات غير الصالحة للاستخدام.

واستبعدت الفرق الميدانية أكثر من 101 عامل مخالف للأنظمة الصحية في أحياء متفرقة من العاصمة؛ نظراً لوجود ملاحظات صحية متنوعه أدت إلى إيقافهم الفوري عن العمل.

وسجّلت الفرق الميدانية اكثر من 268 زيارة ميدانية لعدد من المحال التجارية، والتي أسفرت عن ضبط مخالفات في 188 منشأة أغلق منها 30 لأسباب صحية متنوعة.

وتسعى أمانة منطقة الرياض من خلال توجيهات أمين منطقة الرياض المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية للتصدّي لأي مخالفات تهدّد سلامة المواطنين والمقيمين.