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المسلماني: طرحت على زويل الترشح للرئاسة للتصدي للتوريث.. وكان يميل للموافقة

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المسلماني: طرحت على زويل الترشح للرئاسة للتصدي للتوريث.. وكان يميل للموافقة المسلماني: طرحت على زويل الترشح للرئاسة للتصدي للتوريث.. وكان يميل للموافقة

كتب : جهاد أحمد منذ 35 دقيقة

قال أحمد المسلماني مستشار رئيس الجمهورية، إن الذين يتولون السلطة الآن في وطنيون ولا يسعون للسلطة، وحريصون على مستقبل البلاد.

وأشار المسلماني الى أنه كان يسعى بوضوح، أيام نظام مبارك، للتصدي لسيناريو التوريث، مشيرا الى أنه كان يخطط لتولي الدكتور أحمد زويل رئاسة البلاد.

وأكد المسلماني أنه طرح على زويل خوض انتخابات الرئاسة للتصدي لسيناريو التوريث، وأكد له أن الجيش لن يسمح لجمال مبارك أن يصبح رئيسا، لأن مصر تحتاج لرمز وطني كبير.

و أكد المسلماني أنه خطط وحده لهذا الأمر حتى قيام ثورة 25 يناير، مشيرا الى أن زويل كان لديه ميل كبير لذلك، حتى تعديل الدستور الذي حرمه من حق الترشح للرئاسة، وحرمه من مباشرة الحياة السياسية بسبب ازدواجية الجنسية.

و عن حقيقة وضع مادة حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة لحرمان زويل منها، قال المسلماني إنه سمع ذلك كثيرا لكنه لا يعلم حقيقة الأمر.

وتمنى المسلماني أن يتمم الله شفاء الدكتور زويل ليقود نهضة مصر العلمية.

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