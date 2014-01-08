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مقتل ملكة جمال فنزويلا قنصاً

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مقتل ملكة جمال فنزويلا قنصاً مقتل ملكة جمال فنزويلا قنصاً

قُتلت Monica Spear Mootz ملكة جمال فنزويلا لعام 2004، هي وزوجها قنصاً بالرصاص، من قِبل قطّاع طرق، أثناء قضائهم عطلة عائلية في فنزويلا.
Mootz الملقبة بـ Venezuelan soap star ، كانت هي وزوجها Henry Thomas Berry البالغ من العمر 49 عاماً، وإبنتهما الصغيرة "5أعوام" في السيارة على "أوتستراد فالينسيا بورتو كابلو"، عندما إقترب من السيارة مجموعة من الأشخاص وأطلقوا النار على Mootz وزوجها الذين قتلوا على الفور، أما إبنتهما فأصيبت برجلها، حسب ما ذكر موقع " NBC".
والجدير ذكره أن Mootz البالغة من العمر 29 عاماً حاولت وزوجها إقفال السيارة لحماية نفسيهما ولكن القتلى إستمروا بإطلاق النار ما أودى بحياتهما.

 

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