المسلماني: حب الناس للسيسي ليس عيبًا.. وهناك من ينافقونه

كتب : محمد عاشور منذ 11 دقيقة

قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، إن الشيخ القرضاوي فقد المكانة التي كانت له، مشيرا إلى أن قامة القرضاوي تأخرت بعد 25 يناير.

وأضاف المسلماني، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن تصريحات القرضاوي لم تعد لها قيمة، وتؤخذ على سبيل السخرية.

وتحدث المسلماني، عن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، بالقول إنه ليس من العيب أن يحب الناس شخصه، ويطالبوه بالترشح في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن هناك من يرى أن من الأفضل حفاظ السيسي على منصبه وألا يترشح للرئاسة، ويبررون ذلك بأنه في مصلحة الوطن، وتابع "وهذا لا يمنع وجود منافقين له، ولغيره".