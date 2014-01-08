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الجراحة هى الحل الأمثل لعلاج التهبيطات النسائية

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الجراحة هى الحل الأمثل لعلاج التهبيطات النسائية الجراحة هى الحل الأمثل لعلاج التهبيطات النسائية

التهبيطات أمراض نسائية شائعة، ويقول الدكتور عبد الرؤوف رياض مستشار النساء والتوليد ونقص الخصوبة بجامعة الأردن، إن التهبيطات النسائية هى خروج الجهاز التناسلى (المثانة أو الرحم أو المستقيم) وذلك من المهبل، ويظهر هذه التهبيطات على هيئة انتفاخ أو بروز.

وأضاف رياض غالبا ما تحدث تلك الإصابة خلال سنوات، وتعانى ما يقرب من 50% من السيدات اللاتى مررن بتجربة الإنجاب طفل أو أكثر، وما يقرب من 10% من هؤلاء السيدات بحاجة إلى جراحة حتى يتم علاج تلك الحالة.

وأشار رياض إلى أن هناك هبوط المستقيم (المسئول عن التبرز)، وتظهر الأعراض هذا النوع من التهبيطات من خلال حدوث إمساك، خروج اللاإرادى للغازات من فتحة الشرج، ظهور بروز فى المؤخرة وخاصة عند فتة الشرج، ويتم علاج ذلك النوع من التهبيطات من خلال العلاج الجراحى، ويتم من خلال تخدير موضعى، وتكون النتائج جيدة ولا يحتاج المريض إلى البقاء طويلا فى المستشفى.

وأضاف رياض أن هناك نوعا آخر من التهبيطات وهى هبوط عنق الرحم، إلى المهبل، بسبب ضعف العضلات الرحم، وتشعر المريضة بثقل أسفل البطن، بروز كتلة من المهبل، أو هبوط عنق الرحم أو الشعور بالآلام شديدة خلال العلاقة الحميمة، ويتم علاج تلك الحالة من خلال الجراحة ويفضل إجراء منظار على البطن، وهو من أفضل وأسهل الطرق، وتكون الجراحة أما من خلال رفع الرحم من خلال ، أو أن يتم استئصال الرحم، مضيفا أن هذا النوع من التهبيط غالبا ما يصيب السيدات بعد سن الأربعين.

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