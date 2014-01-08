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ميرفت محسن: وزيرة الإعلام ورئيس قطاع الأخبار يتحملان معي خطأ عرض "إنجازات مرسي"

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ميرفت محسن: وزيرة الإعلام ورئيس قطاع الأخبار يتحملان معي خطأ عرض "إنجازات مرسي" ميرفت محسن: وزيرة الإعلام ورئيس قطاع الأخبار يتحملان معي خطأ عرض "إنجازات مرسي"

كتب : محمد عاشور منذ 55 دقيقة

قالت الدكتورة ميرفت محسن، رئيس قناة النيل الدولية "المقالة"، إن ما عرض عن إنجازات الرئيس المعزول محمد مرسي ليس فيلما، لكنه برنامجا باللغة الإنجليزية مدته نصف ساعة تم عرضه عن طريق الخطأ.

وأضافت محسن، في حوارها مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أنه تم إيقاف الخمسة مخرجين المسؤولين عن هذه الواقعة، مضيفة أنها تحمّل وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، وصفاء حجازي، رئيس قطاع الأخبار، المشاركة في الخطأ الذي حدث.

وفجرت الدكتورة ميرفت محسن، مفاجأة بأنه لا يوجد بمكتبها تليفزيون لتتابع من خلاله ما يعرض عبر قناة النيل الدولية أو هاتف لسرعة التصرف في أوقات الأزمات.

وأشارت الدكتورة ميرفت محسن، إلى أن الإعلامي عمرو أديب كان وراء قرار الوزيرة بإقالتها، لافتة إلى أن وزيرة الإعلام أقالتها من منصبها قبل انتهاء التحقيقات.

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