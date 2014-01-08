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جابر نصار: جامعة القاهرة لم يصلها قرار اعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية

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جابر نصار: جامعة القاهرة لم يصلها قرار اعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية جابر نصار: جامعة القاهرة لم يصلها قرار اعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية

كتب : محمد عاشور منذ 27 دقيقة

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن القضاء أعاد أكثر من 200 طالبا إلى جامعة الأزهر بعد فصلهم.

وأضاف نصار، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أن من يتورط في التخريب لابد أن يتم حرمانه من التعليم.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن قانون تنظيم الجامعات تم تعديله بحيث يحق لرئيس الجامعة فصل أي طالب ينخرط في أعمال عنف، وتابع: "نحتاج لجحافل أمنية لمواجهة العنف داخل الجامعات".

وأكد الدكتور جابر نصار، أن ما أشيع عن وجود خلاف بينه ووزير التعليم العالي أمر غير صحيح بالمرة، لافتا إلى أنه لم يصله قرار باعتبار الإخوان جماعة "إرهابية" ولم ينشر في "الجريدة الرسمية"، على حد قوله.

وتابع: "أوقفت عمل المراكز البحثية التابعة لأساتذة إخوان وشكلت لجانا للتحقيق في تمويلها".

واختتم حواره قائلا: "مرسي ارتكب خطايا في الحكم وتم عزله بأمر الشعب، والحديث عن تحصين الدستور لوزير الدفاع كذب".

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