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أشرف السعد: أحرص على المشاركة بالاستفتاء على الدستور.. والسيسي لا يملك رفاهية الاختيار

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أشرف السعد: أحرص على المشاركة بالاستفتاء على الدستور.. والسيسي لا يملك رفاهية الاختيار أشرف السعد: أحرص على المشاركة بالاستفتاء على الدستور.. والسيسي لا يملك رفاهية الاختيار

كتب : محمد عاشور منذ 24 دقيقة

قال رجل الأعمال أشرف السعد، إن جيش هو قلبها وعرضها وشرفها.

وأضاف السعد، في مداخلة هاتفية من لندن مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أنه لأول مرة في حياته يكون حريصا على المشاركة في الاستفتاء على الدستور.

وحول تصويت المصريين بالخارج على مشروع الدستور الجديد، أكد السعد أنه حريص كل الحرص على المشاركة والتصويت بـ"نعم".

وفي ما يتعلق بترشح الفريق أول عبد الفتاح من عدمه، شدد رجل الأعمال المصري على أن الفريق أول السيسي عليه مسؤولية ولا يجوز له الاختيار فيها، مشيرا إلى أن رفاهية اختياره لا تجوز، على حد قوله.

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