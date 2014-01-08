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المسلماني: أعتقد أن صباحي سينسحب من الانتخابات الرئاسية حال ترشح السيسي

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المسلماني: أعتقد أن صباحي سينسحب من الانتخابات الرئاسية حال ترشح السيسي المسلماني: أعتقد أن صباحي سينسحب من الانتخابات الرئاسية حال ترشح السيسي

كتب : جهاد أحمد منذ 12 دقيقة

قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، إنه لا يرى حمدين صباحي مخطئا بإعلان ترشحه للرئاسة مبكرا؛ لأنه في الأساس مرشحا مطروحا منذ الانتخابات السابقة، إضافة إلى أنه أعلن أنه سينسحب من السباق حال ترشح الفريق أول للرئاسة، مؤكدا أنه يعتقد أن صباحي سيفي بوعده حال ترشح السيسي.

وأكد المسلماني أن أمير قطر الشيخ تميم حاكم بلا خبرة، مشيرا إلى أن من يحيطون به من الحاشة جهلاء وعملاء لافتا إلى أن صبر الجانب المصري على قطر أوشك على النفاذ، مشددا على أن لن تسكت على ذلك وستتخذ خطوات تصعيدية ضد الدوحة.

وتمنى المسلماني، أن يراجع أمير قطر موقفه فعصر مبارك، وعصر والده انتهى ونحن الآن أمام بداية جديدة، مؤكدا أنه لن يحكم المنطقة ولن يكون له دور طالما مصر ليست راضية عنه.

وأضاف أن أردوغان لديه صندوق أسود لا نعرفه؛ لأنه كان عاقلا ونموذجا ناجحا يستحق تمثالا في بلاده ولكنه يطمس الآن كل ما فعله، وهو موهوم بأنه سيكون قائد لدولة عثمانية تحكم العالم الإسلامي من جديد وهذا لن يحدث لأن التاريخ لن يعيد نفسه.

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