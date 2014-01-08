مسئول بريطانى: خفض "النمو الاقتصادى" ثمن خفض عدد المهاجرين

قال زعيم حزب العمال البريطانى نيجيل فاراج، إن خفض معدل النمو الاقتصادى هو ثمن يستحق أن يدفع مقابل خفض عدد المهاجرين بشكل كبير.

وأضاف فاراج، أن العواقب الاجتماعية للمستويات المرتفعة من الهجرة وخيمة، لدرجة أن بريطانيا ستكون مكانا أفضل إذا كانت أفقر ولكن مع وجود سيطرة أكبر على الحدود.

وربط العديد من المحللين الاقتصاديين ارتفاع معدلات الهجرة بنمو أقوى وزيادة الثروة الشخصية.

وأشار الاقتصاديون إلى أن إيقاف الهجرة تماما لبريطانيا سيؤدى إلى نمو فى الاقتصاد بنسبة 1.9% فقط خلال الخمسين عاماً القادمة.

يذكر أن فاراج أكثر السياسيين البريطانيين المعارضين للتوجه الأوروبى، حيث يؤكد فى أكثر من مناسبة بأن فتح أبواب الهجرة أمام الأوروبيين سيكون له عواقب كبيرة على المجتمع البريطانى.

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