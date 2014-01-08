برنت يتجاوز 107 دولارات مع احتدام الصراع فى ليبيا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت الخام لتتجاوز 107 دولارات، اليوم الثلاثاء، بعدما منى بخسائر على مدى خمس جلسات وسط مؤشرات متباينة من ليبيا بينما تشهد الولايات المتحدة موجة برد شديد قد تعطل إنتاج النفط.

وفى تصعيد للنزاع فى ليبيا فتحت البحرية الليبية النار على ناقلة اقتربت من الساحل لتحميل الخام بشكل غير قانونى من مرفأ يسيطر عليه محتجون،ويأتى ذلك عقب استئناف الإنتاج فى مطلع الأسبوع فى عدد من حقول النفط الكبرى.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت الخام 54 سنتا إلى 107.27 دولار، وكان قد أغلق منخفضا فى الجلسات الخمس السابقة ويرجع ذلك فى جزء منه لتوقعات بزيادة صادرات ليبيا.

وارتفعت أسعار عقود الخام الأمريكى 22 سنتا إلى 93.65 دولار للبرميل بعد نزولها 53 سنتا عند التسوية يوم الاثنين،وساهمت توقعات بمزيد من الإمدادات من ليبيا فى انخفاض الأسعار إلا أن تصاعد الاضطرابات المستمرة منذ شهور عزز السوق.

وقال تونى نونان من ميتسوبيشى كورب فى اليابان "يوضح ذلك أن الاضطرابات فى الشرق الأوسط وأفريقيا مشكلة مزمنة تحتاج سنوات.

> "أعتقد أن سعر برنت سيظل فى خانة المئات طالما يغيب الاستقرار عن المنطقة."

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