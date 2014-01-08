ننشر أسماء المصابين والمقبوض عليهم فى اشتباكات المنوفية مساء اليوم

كشف مصدر أمنى بالمنوفية ، أن الاشتباكات التى وقعت بين قوات الأمن وعناصر من جماعة الاخوان نتج عنها إصابة كل من الملازم أول عمرو سعدالله معاون مباحث ، بجرح قطعي غرز بالوجه وفرد شرطة سري عبد الرحمن الفقي ، مصاب بثقب بالاذن وكسر بالضلوع وكدمات مختلفة بالجسم ، و3 مدنيين وهم جمال أنور مصيلحي 54 سنة مقيم شبين الكوم ، و محمد رجب شرف 48 سنة نجار ، ومحمد وفيق جاد الحق 52 سنة.

وأضاف المصدر أنه تم إلقاء القبض على 7 من عناصر الاخوان ، وهم محمود سعد الجمل 18 سنة طالب مقيم بحي ميت خاقان ومحمد الدمرداش كانون 28 سنة معيد بكلية التربية الرياضية ، و السادات مقيم بمدينة شبين الكوم وبحوزته جهاز لاب توب وأي باد ، ومحمد ابراهيم مصري 21 سنة طالب مقيم بقرية شبرا بلولة مركز منوفو ، عمر محمد عدس 17 سنة طالب مقيم بقرية مليج ، ومحمود رضا عطاالله 16 سنة طالب مقيم بقرية شنوان ، وأحمد طلعت الدنف 15 سنة طالب من قرية ميلج ، ومحمود صبري رشاد 18سنة طالب من قرية شنوفة ” مصاب بطلق ناري بالقدم اليمنى “.

وكانت قد نشبت مساء اليوم اشتباكات حادة بالحجارة والخرطوش بين قوات الأمن بالمنوفية وعناصر من جماعة الإخوان وبعض الأهالى ، أثناء فض مسيرة للاخوان بشارع الاستاد الرياضى بشبين الكوم ، نتج عنها إصابة 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة وأمين شرطة وإلقاء القبض على 7 من المشاركين بالمسيرة.