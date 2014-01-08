الجلاد: مرسي لا يخشى قضية "الاتحادية".. لكنه مهموم بـ"التخابر"

كتب : جهاد أحمد الثلاثاء 07-01-2014 20:59

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الجريدة تنفرد غدا بنشر أسرار وتصريحات لمرسي من داخل محبسه.

وأضاف الجلاد، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الرئيس مرسي "يعاني من توتر شديد جدا، ومنفعل باستمرار، ويتكلم من حين لآخر مع ضباط الحراسة".

وأكد الجلاد أن مرسي طالب بحضور الجلسة بالملابس المدنية، وهو ما يخالف القانون، مشيرا إلى أنه سيذهب غدا للمحكمة بالملابس البيضاء، وهي ملابس الحبس الأحطياطي تطبيقا لقانون السجون.

وأشار الجلاد إلى أن مرسي منزعج جدا من منع الزيارات عنه لمنع تكرار تسريب أي معلومات لمحاميه.

وأكد الجلاد أن مرسي ليس قلقا ولا يكترث لقضية الاتحادية، ولكنه مهموم بقضية اتهامه بالتخابر والهروب من سجن وادي النطرون يوم 28 يناير 2011.

وقال الجلاد إن الوطن ستنفرد غدا بنشر صورة له من السجن، مشيرا إلى أنها التقطت بموافقته، ويظهر عليه في الصورة نقص الوزن وسوء الحالة النفسية.

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