أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الجلاد: مرسي لا يخشى قضية "الاتحادية".. لكنه مهموم بـ"التخابر"

Google+ Print

كتب : جهاد أحمد الثلاثاء 07-01-2014 20:59

الكاتب الصحفي مجدي الجلادالكاتب الصحفي مجدي الجلاد

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الجريدة تنفرد غدا بنشر أسرار وتصريحات لمرسي من داخل محبسه.

وأضاف الجلاد، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الرئيس مرسي "يعاني من توتر شديد جدا، ومنفعل باستمرار، ويتكلم من حين لآخر مع ضباط الحراسة".

وأكد الجلاد أن مرسي طالب بحضور الجلسة بالملابس المدنية، وهو ما يخالف القانون، مشيرا إلى أنه سيذهب غدا للمحكمة بالملابس البيضاء، وهي ملابس الحبس الأحطياطي تطبيقا لقانون السجون.

وأشار الجلاد إلى أن مرسي منزعج جدا من منع الزيارات عنه لمنع تكرار تسريب أي معلومات لمحاميه.

وأكد الجلاد أن مرسي ليس قلقا ولا يكترث لقضية الاتحادية، ولكنه مهموم بقضية اتهامه بالتخابر والهروب من سجن وادي النطرون يوم 28 يناير 2011.

وقال الجلاد إن الوطن ستنفرد غدا بنشر صورة له من السجن، مشيرا إلى أنها التقطت بموافقته، ويظهر عليه في الصورة نقص الوزن وسوء الحالة النفسية.

الأخبار المتعلقة:

الجلاد: اللحوم التي وزعها "الإخوان" في الانتخابات كانت من "مجازر الجيش"

الجلاد: مرسي يدعي امتلاكه محاضر اجتماعات قيادات "مجلس طنطاوي" مع الإخوان

«الوطن» تخترق سجن برج العرب.. وتحصل على تصريحات خطيرة من «المعزول»

بعد قليل.. أجزاء من انفراد "الوطن" من "القلعة الحصينة".. تصريحات تغير خريطة الصراعات

أخبار متعلقة

  • الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

    الجلاد: مرسي يدعي امتلاكه محاضر اجتماعات قيادات "مجلس طنطاوي" مع الإخوان

  • الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

    الجلاد: اللحوم التي وزعها "الإخوان" في الانتخابات كانت من "مجازر الجيش"

  • مرسي

    «الوطن» تخترق سجن برج العرب.. وتحصل على تصريحات خطيرة من «المعزول»

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

تم إضافة تعليقك بنجاح وسيتم مراجعتة بواسطة إدارة الموقع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة