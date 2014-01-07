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نقابة السياحيين تدين حادث اختطاف أعضاء باتحاد عمال مصر بسيناء

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نقابة السياحيين تدين حادث اختطاف أعضاء باتحاد عمال مصر بسيناء نقابة السياحيين تدين حادث اختطاف أعضاء باتحاد عمال مصر بسيناء

أعلنت النقابة العامة للسياحيين منذ قليل، إدانتها العمل الإرهابى الذى تعرض له ثلاثة نقابيين تابعين للاتحاد العام لعمال ووكيل وزارة القوى العاملة والذين اختطفوا خلال توجههم إلى مدينة شرم الشيخ لتنظيم مؤتمر عمالى جماهيرى لدعم الدستور.

كان كل من رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ممدوح محمدى محمد أحمد، والأمين العام لها ممدوح رياض، ومحمد الجندى، وكيل النقابة العاملين ومحمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة تم اختطافهم فى منطقة موسى بعد نفق الشهيد أحمد حمدى، خلال توجههم إلى مدينة شرم الشيخ.

وقالت النقابة العامة للسياحيين، فى بيان لها، إنها تحمل هؤلاء الإرهابيين المسئولية وتطالب الداخلية المصرية بتحمل مسئولية سلامة المختطفين، والنقابة العامة للسياحيين تتضامن مع الزملاء وتشاركهم الاهتمام بسلامة الزملاء وتدعو الله عودتهم سالمين سريعا لأسرتهم.

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