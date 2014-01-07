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احتراق السور الخارجي لمكتب مرور محور 26 يوليو في انفجار قنبلة يدوية

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احتراق السور الخارجي لمكتب مرور محور 26 يوليو في انفجار قنبلة يدوية احتراق السور الخارجي لمكتب مرور محور 26 يوليو في انفجار قنبلة يدوية

قام مجهولون بإلقاء عبوة ناسفة بدائية الصنع على مكتب مرور محور 26 يوليو أعلى الطريق الدائرى .

وقال مصدر امنى في تصريح ” لوكالة أنباء الشرق الأوسط ” إن العبوة اسفرت عن احتراق السور الخارجى وتهشم الزجاج الخاص بنوافذ النقطة ، بالإضافة إلى احتراق سيارة أحد الضباط الخاصة، دون أن يسفر عن أي اصابات أو خسائر في الأرواح.

واضاف المصدر أن قوات الحماية المدنية قامت بإخماد النيران ، وتم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعه ، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتكثيف الجهود الأمنية لملاحقة الجناه وضبطهم.
> أ ش ا

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