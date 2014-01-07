احتراق السور الخارجي لمكتب مرور محور 26 يوليو في انفجار قنبلة يدوية

قام مجهولون بإلقاء عبوة ناسفة بدائية الصنع على مكتب مرور محور 26 يوليو أعلى الطريق الدائرى .

وقال مصدر امنى في تصريح ” لوكالة أنباء الشرق الأوسط ” إن العبوة اسفرت عن احتراق السور الخارجى وتهشم الزجاج الخاص بنوافذ النقطة ، بالإضافة إلى احتراق سيارة أحد الضباط الخاصة، دون أن يسفر عن أي اصابات أو خسائر في الأرواح.

واضاف المصدر أن قوات الحماية المدنية قامت بإخماد النيران ، وتم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعه ، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتكثيف الجهود الأمنية لملاحقة الجناه وضبطهم.

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