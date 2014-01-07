شابي: لا أعرف إن كنت سأنهي مسيرتي مع برشلونة أم لا

(إفي): أعرب لاعب الوسط المخضرم شابي هيرنانديز اليوم عن أمله في إنهاء مسيرته في صفوف برشلونة الإسباني، مشيرا إلى أنه لا يعرف ان كان سيحقق تلك الأمنية أم لا.

وأوضح اللاعب في تصريحات لمجلة (بانينكا) الكروية "مهمة إنهاء مسيرتي في البرسا صعبة، ولا أعرف إن كان هذا الأمر سيحدث أم لا، ولكنني أتمنى ذلك، ولا أعرف ماذا سيحدث في الفترة القادمة".

وينتهي تعاقد شابي مع البارسا في يونيو2016 ، ويؤكد اللاعب أنه يمر بحالة بدنية جيدة، "أفضل من الموسمين الماضيين" على حد قوله، بالرغم من الإصابات التي يعاني فيها في الآونة الأخيرة، بسبب تراكم المباريات.

وعن الإصابة قال نجم وسط الفريق "لم أكن أرغب في الغياب عن أي مباراة، وكانت الإصابة هي نتيجة هذا القرار"، في اشارة إلى المجهود الذي يبذله.

وانتقد شابي الصحافة الإسبانية التي ضخمت من أمر إصابته مضيفا "الاعلام دائما ما يبدأ في المبالغة في وصف الأمور، عندما يتعدى اللاعب عمر الثلاثين، ولكنني أشعر أنني أمر بافضل اللحظات في مسيرتي، على صعيدي النضج والحالة البدنية".

وعن أسلوب برشلونة الذي يفضله شابي أكد اللاعب أنه "يكره عدم الاستحواذ على الكرة، أكثر من إضاعة الأهداف"، وهو ما جعله أحد أكثر المفضلين والمدافعين عن طريقة التيكي تاكا.