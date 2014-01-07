شابي: مورينيو؟ أحدث وقيعة بين لاعبي برشلونة وريال مدريد في المنتخب

(إفي): انتقد شابي هيرنانديز لاعب برشلونة الإسباني اليوم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتشيلسي الإنجليزي والسابق لريال مدريد، مؤكدا أنه مدرب "نتائج"، وأنه لا يعجبه طريقة إدارته للفرق، بل وأنه كان سبب الخلافات في المنتخب الإسباني.

وأوضح اللاعب في تصريحات لمجلة (بانينكا) قائلا "مورينيو مدرب نتائج، وينعت نفسه بالاستثنائي، بفضل البطولات التي حققها في مختلف دوريات أوروبا، ولكن هل يتذكر أحد إنتر ميلان بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا؟...بالنسبة لي لم يترك أي إرثا لعالم الكرة، مثلما فعل (يوهان) كرويف مع هولندا".

وأضاف "لا تعجبني الطريقة التي يدير بها الفرق التي يدربها"، حيث يعتمد مورينيو على دفاع المنطقة والهجمات المرتدة، وهو الأسلوب الذي لا يناسب طريقة شابي أحد أهم المدافعين عن أسلوب (التيكي تاكا).

وأشار نجم برشلونة إلى أن مورينيو كان السبب في المشاكل التي وقعت بين لاعبي البارسا وريال مدريد في منتخب إسبانيا، وأنه اضطر للتدخل بالتعاون مع حارس "الميرينجي" إيكر كاسياس، لتصفية الأجواء.