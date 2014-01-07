أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

شابي: مورينيو؟ أحدث وقيعة بين لاعبي برشلونة وريال مدريد في المنتخب

Google+ Print
شابي: مورينيو؟ أحدث وقيعة بين لاعبي برشلونة وريال مدريد في المنتخب شابي: مورينيو؟ أحدث وقيعة بين لاعبي برشلونة وريال مدريد في المنتخب

(إفي): انتقد شابي هيرنانديز لاعب برشلونة الإسباني اليوم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتشيلسي الإنجليزي والسابق لريال مدريد، مؤكدا أنه مدرب "نتائج"، وأنه لا يعجبه طريقة إدارته للفرق، بل وأنه كان سبب الخلافات في الإسباني.

وأوضح اللاعب في تصريحات لمجلة (بانينكا) قائلا "مورينيو مدرب نتائج، وينعت نفسه بالاستثنائي، بفضل البطولات التي حققها في مختلف دوريات أوروبا، ولكن هل يتذكر أحد إنتر ميلان بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا؟...بالنسبة لي لم يترك أي إرثا لعالم الكرة، مثلما فعل (يوهان) كرويف مع هولندا".

وأضاف "لا تعجبني الطريقة التي يدير بها الفرق التي يدربها"، حيث يعتمد مورينيو على دفاع المنطقة والهجمات المرتدة، وهو الأسلوب الذي لا يناسب طريقة شابي أحد أهم المدافعين عن أسلوب (التيكي تاكا).

وأشار نجم برشلونة إلى أن مورينيو كان السبب في المشاكل التي وقعت بين لاعبي البارسا وريال مدريد في منتخب إسبانيا، وأنه اضطر للتدخل بالتعاون مع حارس "الميرينجي" إيكر كاسياس، لتصفية الأجواء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب