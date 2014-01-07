إذا زادت مشكلات الأنف عن أسبوعين يجب استشارة الطبيب

فصل الشتاء يرتبط بحساسية الأنف، ومشكلة انسداد الأنف قد تتكرر عند البعض، وقد يدل هذا على وجود عَرَضٍ مرضى بالأنف. وتقول الدكتورة سحر محمود أخصائية الأنف والأذن والحنجرة، إن انسداد الأنف قد تكون فى إحدى فتحتى الأنف، مضيفة إن تلك المشكلة تتفاقم خلال فصل الشتاء وزيادة برودة الوقت.

وأضافت سحر إذا استمرت تلك المشكلة لمدة زادت عن شهرين، يجب استشارة طبيب متخصص فورا، خاصة إذا صاحب تلك الإصابة نزول دم من الأنف، أو خروج بلغم متغير اللون أخضر وأصفر.

وتابعت سحر، إن هناك حالات تصاحب انسداد الأنف، مثل محاولة التمخط بشدة ومع ذلك لا يخرج شىء، مضيفة أن فى الغالب تلك الحالة تعانى من وجود تورم ببطانة الجيوب الأنفية، مما يسبب إغلاق مجرى الهواء. وقالت يمكن أن يتم علاج تلك الحالة من خلال بعض الأدوية، إذا لم يتم نجاح تلك الطريقة، يمكن حدوث تدخل الجراحة لتوسيع المجرى الهوائى بالأنف.

وأضافت سحر أن انسداد الأنف قد يكون مصحوبا بوجود الآلام بالوجه، وقالت إن تلك الحالة قد تكون بسبب التهاب الجيوب الأنفية، مما يسبب جفاف الأنف، وأضافت أن تلك الحالة يمكن علاجها تلقائيا، وإذا استمرت تلك الحالة خلال3 أشهر، يكون هناك فى الغالب التهاب مزمن بالجيوب الأنفية، ويتم علاج تلك الحالة من خلال استخدام المضادات الحيوية، لذلك ينصح بوضع قطنة مبللة على الوجه، لتخفيف الآلام الوجه، وفى بعض الحالات الأخرى يتم علاجها بإجراء جراحة بسيطة، ويمكن الخروج فى نفس الوقت.

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