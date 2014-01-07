“النور” يعقد 7 مؤتمرات بالمحافظات لدعم الدستور

كثف حزب النور من مؤتمراته الجماهيرية لحث المصريين علي المشاركة في الدستور والتصويت وأعلن عن بدء حملة طرق الأبواب للتواصل مع الجماهير لشرح الدستور والرد علي الشبهات المثارة حوله.

وأكد المهندس جلال مرة امين عام حزب النور أن الحزب سينظم 7 مؤتمرات جماهيرية حاشدة لدعم التصويت على الدستور بنعم وذلك يومى الخميس والجمعة المقبلين بمحافظات الجمهورية.

وأشار مرة إلى أن اول هذه المؤتمرات سيعقد فى محافظة الجيزة بمركز الصف يوم الخميس بحضور الدكتور محمد إبراهيم منصور والدكتور سيد حسن العفانى والشيخ شعبان درويش، فيما سيكون المؤتمر الثانى نفس اليوم بمحافظة المنيا بحضور لمهندس جلال نمرة والشيخ شريف الهوارى والشيخ عادل نصر عضوى مجلس شيوخ الحزب.

واوضح أن الحزب سينظم مؤتمراً جماهيرياً أيضا يوم الخميس بمحافظة أسوان بحضور الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، فيما ستكون مؤتمرات يوم الجمعة بمحافظات الغربية والمنوفية والدقهلية والقليوبية وسوهاج وذلك بحضور كلاً من الدكتور يونس مخيون والدكتور ياسر برهامى والمهندس صلاح عبدالمعبود ونادر بكار والدكتور محمد إبراهيم منصور.

ومن جابنه أوضح مصطفي عبد الفضيل مسئول الغرفة المركزية لحملة “نعم للدستور” أن فعاليات الحملة لا تقتصر علي تنظيم المؤتمرات مشيرا إلي تم بدأ حملة طرق الأبواب للتواصل مع الجاهير بالقري والمدن للتعريف بالدستور والرد علي الشبهات المثارة حوله وتوضيح أهمية الموافقة علي الدستور.

وأشار إلي أن حزب النور بدأ في تنظيم سلاسل بشرية بمختلف المحافظات لحث الناس علي المشاركة في الدستور، يتم خلالها توزيع كتيبات بعنوان “شبهات حول الدستور”، ولماذا نعم لدستور 2013.

وأوضح عبد الفضيل أن حملة حزب النور لاقت تجاوبا كبير من جانب الأهالي الذي أكدوا علي دعمهم للدستور والمشاركة في الاستفتاء من أجل عودة الاستقرار لمصر وإعادة مؤسسات الدولة من جديد.