سامح عاشور: يوم الاستفتاء الشعب سيرد على تآمر الدول العظمى

قال سامح عاشور ، نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين للدستور ، أنه فى يومي الإستفتاء سوف يرد الشعب المصري على الدول العظمى ، ودول الأقزام التي تتآمر على مصر بمخططاتها ، لتخويف وترهيب الشعب ، مشيرا الى أن مصر أعظم من أمريكا وسوف ترد عليها وعلى تركيا وقطر وعلى ” الى يسوى واللي ما يسواش الذين يعتبرون مصر ملطشة” علي حسب قوله .

جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبي في شرم الشيخ ، للحشد للدستور الجديد بحضور مرفت التلاوي ، ومحافظ جنوب سيناء ، وعدد كبير من البدو والعاملين بالسياحة بجنوب سيناء ، والقيادات الشعبية والتنفيذية والأحزاب.

وأضاف عاشور أن هذا الدستور سوف يكون البرنامج الرئاسي لأى رئيس قادم ، وخطة أي حكومة قادمة و أكد ان أي رئيس قادم او حكومة لا تنفذ هذا الدستور سوف يخلعها الشعب ، لأن هذا الدستور دستور الشعب.

وتابع عاشور أن الدستور الجديد لأول مرة يضمن تنمية المناطق النائية وسيناء ، ويفرض على الحكومة استفادة أهلها من هذه المشروعات.

وأكد عاشور أن المادة التي تنص على أن حكومة الدولة مدنية اقترحها مفتى الجمهورية ، للتأكيد على أن الدولة مدنية وليس دولة دينية او عسكرية او تحكمها مليشيات ، وأشار عاشور أن هذه المادة تؤكد عدم الإلتباس مشيرا الى أن الشريعة الإسلامية هي المهيمنة على كل مواد الدستور وكل المواد تحتكم لمبادئ الشريعة الاسلامية.

وأضافت مرفت التلاوي أمينة المجلس القومي للمرأة ، أن الدستور الجديد أعطى حقوق للمرأة كثيرة ،ومنع الاتجار في البشر واضاف 45 مادة جديدة ، وحافظ على قناة السويس التي كان يريدها نظام الإخوان أن تعود شركة عالمية علاوة على إنه حافظ على سيناء.

وأكد اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ، انه يتمنى أن تكون نسبة مشاركة أبناء سيناء فى الاستفتاء على الدستور مشاركة كبيرة و مؤثرة .