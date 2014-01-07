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مصدر أمني ينفي صرف حافز للضباط بمناسبة الاستفتاء على الدستور

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مصدر أمني ينفي صرف حافز للضباط بمناسبة الاستفتاء على الدستور مصدر أمني ينفي صرف حافز للضباط بمناسبة الاستفتاء على الدستور

الدستور

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما رردته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بأن وزارة الداخلية قامت بصرف مكافأة لضباط الشرطة، بمناسبة الاستفتاء، مؤكدًا إنها شائعة من ضمن سلسلة الإشاعات المخطط لها فى الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن حماية المواطنين ولجان الإستفتاء، يأتى فى صميم رسالة قوات الشرطة، وأن ضباط الشرطة أو الأفراد أو المجندين لا يتقاضون نظير رسالتهم أى حوافز أو مكافأت.

وأشار المصدر قائلًا، أن مثل هذه الإشاعات الهدف منها هو الوقيعة بين ضباط الشرطة، والأفراد، خاصة وأن الخبر الذى أشارت له صفحات الإخوان، أكد أن الضباط وحدهم هم من سيحصلون على الحوافز وحرمان الأفراد منها، مؤكدًا أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة.

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